Se viste de Policía y mata a 18 personas en Canadá

La noche del sábado pasado, ciudadanos de una zona rural de Nueva Escocia, reportaron a las autoridades un tiroteo. Una vez que las autoridades llegaron, descubrieron que se trataba de una masacre que perpetró un hombre, mismo que al darse cuenta de la presencia de las autoridades, emprendió la fuga, misma que duro casi 12 horas.

Una vez terminada la persecución, el hombre que perpetró los hechos fue abatido por las autoridades. El ahora occiso respondía al nombre de Gabriel Wortman, de 51 años de edad.

Se informó también, que el ahora difunto se había “disfrazado” de policía mientras cometía los hechos, además de que manejaba un automóvil que también asemejaba a una patrulla oficial. En el momento que las autoridades descubrieron la magnitud de los hechos, hicieron una llamada a la ciudadanía para que permanecieran en sus respectivos hogares para evitar más víctimas.

Hasta ahora la cifra real de víctimas no se conoce con certeza, pero se estiman al menos 18 asesinados, entre ellos, Heidi Stevenson, oficial de policía por más de 23 años, quien atendió el llamado ante los disturbios, mismos que le costaron la vida a la oficial.

Ante la situación, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a través de su cuenta oficial de twitter, declaró lo siguiente:

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you – and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 19, 2020