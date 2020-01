Serán llamados a declarar constructores de “Verdad histórica”: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), apuntó que serán llamados a declarar los autores de “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es decir se entrará en un nuevo proceso judicial.

Encinas comentó que inicia un nuevo ciclo en la investigación, la cual estará coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) “Van a empezar a tomarse decisiones de carácter judicial”, las cuales se darán a conocer durante las próximas semanas, indicó.

-¿Esta judicialización tiene que ver con el llamado a declarar de los funcionarios de la anterior administración?

-Así es, no solamente es convocar a declarar a funcionarios de la administración anterior, ya ha habido declaraciones ministeriales del gobierno del estado, y seguramente ya vamos a ver comparecencias de ex funcionarios y de otros actores que no habían sido convocados.

Confió en que también aporten información otros estudiantes de la normal de maestros de Ayotzinapa que afortunadamente no fueron agredidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 jóvenes estudiantes, en septiembre de 2014.

“Esperamos contar ya con la declaración de testigos que habían tenido reservas para hacer declaraciones, desde funcionarios que fueron afectados ese día y que pudieron librarse de ser desaparecidos hasta otros actores que estamos investigando”.

-¿El ex procurador Murillo Karam sería citado a declarar?

-Es evidente serán convocados los que participaron directamente en la construcción de esta llamada ‘verdad histórica’.

En cuanto la búsqueda en sitio, el funcionario precisó que se han realizado 18 búsquedas en una buena cantidad de puntos, aunque en algunos han verificado hasta 20 o 30 puntos distintos.

“Hemos tenido hallazgos positivos, no en todos los casos, particularmente en dos, aunque todavía falta desahogar algunas áreas que requieren una mayor intensificación en la correlación de las búsquedas anteriores”.

Precisó que los restos ubicados en las búsquedas de 2019 se encuentran, para su análisis, en la Universidad de Innsbruck (Austria), y se espera que esta etapa se concrete el mes entrante, luego del proceso de certificación de ese laboratorio para dicho fin.

El subsecretario Encinas fue entrevistado al término de una reunión con el colectivo “Los olvidados de Ayotzinapa”, con quienes acordó una agenda de atención conjunta, entre la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El funcionario es también presidente de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, creada por decreto del Presidente López Obrador, en diciembre de 2018.

