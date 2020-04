Silvano rechaza material para atender pandemia: ‘No acepto que México sea basurero de China’

Morelia, Michoacán.- El material sanitario que envió la Federación a Michoacán para atender la pandemia del coronavirus, fue calificado por el gobierno michoacano, como “desecho” y “porquería” que será devuelta a la Secretaría de Salud federal.

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expresó su molestia luego de recibir el material e insumos que el gobierno federal importó de China, para distribuirlo en las entidades y hacer frente al Covid-19.

Aureoles consideró que lo enviado, es insuficiente, pero además, anunció que devolverá lo recibido pues, consideró, son desperdicios del país asiático donde inició la pandemia.

“Les aviso que les voy a regresar el material que enviaron porque para una para una condición tan crítica me mandan 2 mil tapabocas, 96 botellas de alcohol, eso no me dura ni un día señores de Salud.

Y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga yo no se los voy a dar, por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, y no aceptó que México sea el basurero de los desechos de China; dejen de recibir porquerías y mándenos los insumos que requerimos”, expresó tajante el mandatario estatal.