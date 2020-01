Silvano se queda sin regalo de reyes; convenio en materia educativa, no se firmará este 6 de enero

Morelia, Michoacán.- Para este lunes 06 de enero, el gobierno de Michoacán preveía la firma del convenio en materia educativa con el gobierno federal, sin embargo, la oficialización del acuerdo que se trabaja desde marzo de 2019, no se llevará a cabo este día.

En un encuentro con medios de comunicación realizado la semana pasada, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, adelantó que el convenio para federalizar la nómina magisterial se signaría este lunes y sería como un ‘regalo de reyes’ para su administración.

Sin embargo, el evento, a realizarse en Morelia o en la Ciudad de México para concretar el acuerdo se pospondrá, sin fecha precisa. Aureoles explicó que la postergación de la firma obedece a que de último momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó algunos ajustes.

“El convenio que se había venido trabajando en la Secretaría de Educación Pública y algunas opiniones que se habían vertido en las mesas de trabajo, cuando llega Hacienda, esos consideran hacerle una serie de ajustes, entonces eso nos llevó a marchas forzadas, porque el acuerdo que tenemos es que se firmara hoy, pero lo que queremos es que no pase de esta semana”, aseguró el mandatario estatal.

Aureoles Conejo mencionó que en semanas pasadas, en medio de las festividades de fin de año, las autoridades estatales en materia educativa trabajaron arduamente, por lo que el convenio “va muy bien, eso no se detiene. Le vamos a entregar a Hacienda todos los datos adicionales que requiera para que ya el convenio esté listo”, mencionó.

Este lunes, como parte de la calendarización de pagos que acordó Michoacán con la federación, estaba prevista la entrega de la segunda parte del aguinaldo a trabajadores de la educación, pero por problemas de “carácter operativo”, dicha liquidación será liberada hasta la tarde o la mañana del próximo martes.

