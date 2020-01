Sin comunicación oficial diputados de Morena de la Comisión Nacional de Honestidad

Morelia, Michoacán.- Aún no han recibido comunicación oficial de la Comisión Nacional de Honestidad, los diputados locales de Morena que se ausentaron de la sesión legislativa del 30 de diciembre en la que el Congreso del Estado aprobó más deuda para Michoacán.

En entrevistas por separado los diputados Osiel Equihua Equihua y Sandra Luz Valencia, informaron que hasta el momento no han sido notificados de algún proceso en su contra al interior de Morena.

Ambos legisladores junto con Laura Granados Beltrán son los únicos que han hablado sobre el porqué de su ausencia en dicha sesión, en tanto que la diputada Mayela Salas Valencia no se ha vuelto a parar en el Congreso, y el diputado Francisco Cedillo de Jesús, ayer el lunes acudió a Palacio Legislativo pero no entró al Salón de Sesiones donde se esperaba reunir el quórum de la sesión convocada y procedió a encerrarse en su oficina.

Laura Granados Beltrán a principios de mes dio una rueda de prensa en donde pretextó el cuidado de su hija –nacida en octubre-, como la razón de no acudir a la sesión de Pleno del 30 de diciembre.

En el caso de Sandra Luz Valencia entrevistada sobre el particular, aseguró que su ausencia se debió a una llamada de urgencia debido a problemas de salud de su hija, por lo que tuvo que salir de la ciudad, “yo ya estaba en Palacio Legislativo y tuve que irme de prisa, pero le informe a la coordinadora parlamentaria que después salió diciendo otra cosa que tergiversaba lo ocurrido”.

De los señalamientos hechos por la integrantes de la dirigencia estatal de Morena, consideró una tristeza que no conozcan los estatutos de su partido, “se erigen como gran jurado sin llamar para escuchar razones; ni el Consejo Estatal, ni la dirigencia, ni la bancada, están facultados para expulsar a nadie del partido”.

Osiel Equihua Equihua en entrevista argumentó problemas de salud, “todos somos seres humanos que podemos tener problemas para asistir a una sesión, mi trabajo y mi postura está ahí en tribuna, en el Pleno, y se han dado cuenta de qué camiseta tengo pegada a la piel, el mío es un pensamiento libre, de izquierda, acorde con el pensamiento del presidente de la República y en beneficio de la sociedad michoacana.

“Jamás seré un traidor, jamás me corromperé. A estas alturas de mi vida no tendría la necesidad de corromperme”.

