Sin incluir en Ley de Ingresos más de 480 mpd recaudados por Policía Auxiliar

Más de 480 millones de pesos que genera la Policía Auxiliar en Michoacán, no son reportados en la Ley de Ingresos del Estado, por lo que se han convertido en recursos de libre disposición que son manejados de manera discrecional por el Gobierno Estatal.

La información de tal situación ha sido recabada por el legislador Alfredo Ramírez Bedolla quien, solicitó a la diputada de Morena Cristina Portillo en s carácter de integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán que la Policía Auxiliar fuera incluida dentro del Plan de Fiscalización para el Ejercicio Fiscal 2020.

Desde que en 2013 se le dio formalidad a la Policía Auxiliar mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado del Decreto de creación como Organismo Público descentralizado, los ingresos que genera se manejan en el plano de los discrecional, ya que nunca han sido reportados dentro de la Ley de Ingresos del Estado para ser contemplados dentro del presupuesto anual estatal.

Ramírez Bedolla refiere que la información en el portal de transparencia de la propia Policía Auxiliar reporta ingresos superiores a los 480 millones de pesos, así como un gasto para su operación que ronda en los 200 millones de pesos, por lo que permanecería sin claridad el destino y ejercicio de los 280 millones de pesos restantes.

A partir de la cifra manejada por Bedolla, tomando como referencia esos 280 millones de pesos de los que se desconocer el destino final, podría cubrirse el presupuesto anual que para el 2020 el Ejecutivo del Estado está promoviendo para 57 de 81 Unidades Programáticas Presupuestarias que integran el presupuesto estatal.

Por ejemplo, estos recursos servirían para cubrir la totalidad del presupuesto de siete secretarías estatales: la de Desarrollo Económico, Turismo, Migrante, Medio Ambiente, la Contraloría, Desarrollo Social o la de Cultura.

Dicho recurso también alcanzaría y sobraría para pagar el presupuesto total que se destinó hasta 2018 a la Junta de Caminos del Estado que, el Ejecutivo Estatal determinó desaparecer bajo el argumento de falta de recursos.

Los datos de Bedolla refieren que la Policía Auxiliar cuenta al menos mil 375 elementos, sin embargo oficialmente en su portal de oficial sólo reporta una plantilla de personal de 18 personas, todos ellos de confianza.

“Estamos viendo la necesidad de que todo lo que la Secretaría de Seguridad Pública maneja como recursos ya sean fiscales o propios, tengan armonía y relación con las leyes vigentes, con la Ley de Contabilidad y Gasto Público por ejemplo, y que se incluya también la Policía Auxiliar dentro de ese esquema.

“Podemos ver que las policías auxiliares en todo el país son una herramienta de seguridad pública, sobre todo para que aquellas unidades productivas o de servicios que paga estos servicios de seguridad”.

El problema es que en Michoacán la Policía Auxiliar cobra y estos productos no son reportados en la Ley de Ingresos, por lo que los recursos generados se manejan de manera discrecional.

“No hay claridad sobre los recursos, no existe un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado de cuáles son los costos de la Policía Auxiliar, la información que tenemos es que cobran dependiendo del cliente, y todo queda a discreción de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, además no está claro el destino de estos recursos”.

Los servicios que presta la Policía Auxiliar según lo refiere Ramírez Bedolla son a oficinas gubernamentales, empresas privadas, bancos, industrias, y a quien solicite el servicio.

“Podemos considerar que hay una caja chica o grande de disposición de recursos sobre los que no hay claridad de a dónde van. Además se está desaprovechando la oportunidad que representa el tema de la Policía Auxiliar para prestar servicios en general, a toda la actividad productiva.

“Por ello he pedido a la Comisión de Seguridad Pública que llamemos a comparecer al director de la Policía Auxiliar; también le he solicitado a la Comisión Inspectora que audite a la Policía auxiliar, y pediremos a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda que quede incluido el capítulo de productos de la Policía Auxiliar dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020”.

