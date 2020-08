Sopa Maruchan pueden causar taquicardia, dolor de cabeza y sofocación: Profeco

La Procuraduría Federal del Comsumidor (Profeco) alertó este miércoles en su revista del consumidor del mes de agosto, que las sopas instantáneas, como la Maruchan, tienen un alto contenido de sodio y un aditivo alimenticio que puede provocar dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, dificultad para respirar, dolor de pecho entre otras afectaciones a la salud.

La dependencia detalló que las sopas instantáneas contienen un aditivo alimenticio que al ingerirlo diariamente las personas pueden presentar síntomas adversos.

Algunos estudios han demostrado que este aditivo interviene en la parte del cerebro que regula saciedad, provocando voracidad y así contribuye en la obesidad además de provocar cierta toxicidad a nivel neuronal y hepático.

De igual manera, cabe señalar que este tipo de alimento no aporta nutrientes y únicamente contienen ingredientes como hidratos de carbono provenientes del arroz, maíz, trigo, grasas, sodio, aceites vegetales deshidratados, azúcar, vinagre, glutamato monosódico, entre otros.

Mediante un estudio comparativo, la Profeco demostró que la sopa instantánea aporta 270 a 334 kilo calorías, de 6 a 7 gramos de proteína, de 10 a 14 gramos de grasa, y de 40 a 45 gramos de carbohidratos. Mientras que dos o tres tacos de frijoles refritos con chile aportan 200 a 300 kilo calorías, de 3 a 4.5 gramos de grasa y de 6 a 9 gramos de proteína.

En conclusión, estas sopas instantáneas no nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino una serie de sabores artificiales que no son buenos para el organismo.