Tenemos que reciclar hasta cuatro veces cubrebocas y material de protección: personal médico de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Integrantes del Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social, informaron que en Michoacán, suman 2 mil 54 trabajadores de salud infectados de coronavirus y las autoridades no brindan material de protección para evitar que esta cifra vaya en aumento.

En rueda de prensa para dar a conocer el panorama de los trabajadores del sistema público de salud ante la pandemia por Covid-19, el médico Jaime Vega Rodríguez, trabajador de la Secretaría de Salud en Michoacán, detalló que en México, de acuerdo a la organización Amnistía Internacional, van 97 mil 632 trabajadores de salud infectados.

De esos, en mil 320 casos el paciente perdió la vida, lo que coloca a México como el país en primer lugar a nivel mundial con muertes de médicos, enfermeras y prestadores de otros servicios en el sector salud en lo que va de la pandemia.

En lo que respecta a Michoacán, el médico Vega Rodríguez indicó que mil 37 trabajadores de la Secretaría de Salud en Michoacán han contraído en virus, misma situación ocurrió con otros 800 empleados del IMSS, 165 del Issste, 40 de instituciones de salud privadas y 12 de otro tipo de lugares donde se brinda atención médica.

En total, suman 2 mil 54 casos casos de trabajadores que adquirieron el virus, de los cuales, 30 perdieron la vida.

Los representantes del Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social, lamentaron que las autoridades sanitarias no se responsabilicen por los contagios o decesos del personal que en el desarrollo de su labor, contrae el virus.

“Cuando preguntan a las autoridades federales y estatales en relación a la muerte de los compañeros, dicen que es porque se salen a la calle y ahí se infectan, que en los hospitales y centros de salud no se infectan, no estamos de acuerdo con esa posición”, precisó Jaime Vega.

Los trabajadores de la salud aseguraron que ni en los hospitales del IMSS e Issste, ni en los de la Secretaría de Salud, el personal médico cuenta con equipo suficiente para atender a los enfermos de coronavirus, lo que pone en riesgo la vida de los médicos, enfermeras, enfermeros y las familias de estos.

Desafortunadamente tenemos el problema de que no hay (material y equipo de protección para el personal de salud). Si no me meto a trabajar con el paciente y abandono al paciente, me van a levantar acta administrativa por no meterme a trabajar, por lo tanto tengo que echar mano de lo que yo compré, de lo que yo tengo, y no es justo que el trabajador tenga que estar resolviendo.

Tenemos que estar reciclando cubrebocas y el material que nos dan, una, dos, tres o hasta cuatro veces, porque quién sabe hasta cuándo me vuelvan a dar”, denunció Carlos Guzmán Nava, trabajador del IMSS e ISSSTE Michoacán.

Los médicos y activistas agregaron que también se han dado casos de Covid-19 entre trabajadores que no atienden en áreas de Covid-19, pero que al laborar en un hospital se expusieron al virus.

Sin embargo, a ellos tampoco se les han brindado equipos de protección y se les han negado las pruebas de coronavirus.

El Frente hizo un llamado a las autoridades del estado y la Federación para que dé garantías a los trabajadores de la salud para que estén menos vulnerables a la infección, en medio de la ardua labor que desempeñan durante la pandemia.

Tu opinión es importante:

comentarios