TEPJF cierra puerta a comunidades indígenas en defensa de sus derechos políticos

Morelia, Michoacán.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), habría cerrado la puerta a las comunidades indígenas para la defensa de sus derechos políticos, tal como lo han venido realizando en Michoacán, esto a partir de la resolución emitida hace unos días sobre dos juicios promovidos desde Oaxaca.

Lo anterior conforme a la denuncia pública hecha por los Concejos de Gobierno Comunales de San Francisco Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Cherán Atzicurin y la jefatura de tenencia de Santa Fe de la Laguna, todas ellas en ejercicio de su autogobierno y de su presupuesto directo.

Las comunidades manifiestan su “profunda decepción” respecto a la determinación tomada por la Sala Superior del Tribunal durante la sesión del ocho de julio, “en la que rechazan su competencia como Tribunal para conocer lo relativo a los derechos políticos al autogobierno indígena y al ejercicio del presupuesto directo que corresponde a las comunidades indígenas en México”.

En el escrito los Concejos señalan que a pesar de que sus comunidades cuentan con sentencias firmes que les garantizan continuar con el ejercicio del autogobierno y el presupuesto directo, consideran importante alzar la voz, ya que observan que la determinación tomada por el Tribunal con base en dos juicios provenientes de Oaxaca, “vulnera nuestros derechos humanos, pero sobre todo los derechos políticos del resto de comunidades indígenas de México que legítimamente aspiran a materializar sus demandas por condiciones de vida más justas”.

Califican como injusta la decisión, “que deshonra el trabajo de magistrados y demás funcionarios que con los años hicieron del TEPJF uno de los pocos tribunales donde los pueblos y comunidades indígenas podían encontrar justicia a sus luchas y aspiraciones”.

Para los Concejos, la decisión tomada por el Tribunal no fortalece ningún diseño jurídico o arquitectura institucional como adujeron magistrados al emitir su determinación, “pero su empobrece a la democracia y a la interculturalidad de México, así como a nuestras formas de ejercer el gobierno y de organización política comunitaria”.

Finalmente apuntan que con la determinación el Tribunal da entender que los derechos indígenas no les interesan y no quieren garantizarlo y anuncian que invitarán a otras comunidades para que no se permita la operación ni el trabajo de los consejos electorales en sus territorios, incluyendo la instalación de las casillas electorales en las elecciones del 2021.

