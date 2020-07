Antes de que termine el 2020 construiré 724 kilómetros del muro: Trump

Ciudad de México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump prometió construir 724 kilómetros del muro antes de que concluya este año.

A través de redes sociales señaló que el muro debe de ser construido por el gobierno, a la vez que reprochó que particulares hayan iniciado muros privados en la frontera en el estado de Texas.

“Estaba en desacuerdo con hacer esa pequeña (diminuta) sección del muro. Era un área complicada, con un grupo privado que ha recaudado dinero con anuncios. Sólo era para hacerme quedar mal, y quizás incluso ni funciona”, expuso.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020