Tienditas de la esquina reportan crecimiento del 10% en ventas durante cuarentena

Ciudad de México.- Durante este periodo de cuarentena, las tienditas de la esquina han reportado un aumento en las ventas de hasta el diez por ciento, de acuerdo a la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes.

“le ha ido bien, a la tiendita, la tienda de barrio, con el tema de ‘quédate en casa’, la idea es que no te desplaces, que hagas movimientos cortos, la máxima proximidad ha sido a la tienda local”.

Esto, producto de que durante el periodo de cuarentena, los mexicanos han optado por acudir a las tienditas de la esquina a surtir la despensa, por encima de las grandes cadenas de tiendas de autoservicio, lo que a su vez ha generado un fortalecimiento de la economía de las familias que dependen de las pequeñas tienditas.

“La gente está reorientando su consumo a lo esencial, a los frescos, los alimentos sustantivos; hay un abanico de productos que la gente optaba por comprar y hoy ya no, cosas que no van a comer ya no compran, eso no es malo, es correcto, estás atendiendo tu necesidad cotidiana en el encierro”.

Otro factor a este incremento en el consumo a pequeñas tiendas, se podría explicar con la limitante de las tiendas de autoservicio de número de clientes que pueden entrar al mismo tiempo.

