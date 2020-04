El TJAM habilita el Juicio en Línea durante la contingencia.

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2020. Con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia administrativa durante este periodo de contingencia sanitaria, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) acordó reactivar la plataforma del Juicio en Línea, a partir del 13 de abril próximo.

El magistrado presidente del Tribunal, Sergio Mecino Morales, informó que desde la fecha señalada, “el ciudadano que así lo deseé podrá presentar cualquier demanda en contra de cualquier autoridad” a través del Juicio en Línea.

“El Pleno del TJAM tomó esta decisión –dijo– a fin de no vulnerar el derecho de las y los michoacanos de acceso a la justicia, por lo que mantendremos activa la plataforma digital del Juicio en Línea para aquellos ciudadanos que deseen hacer uso de la misma, unicamente para recibir demandas nuevas y así mismo proveer sobre las medidas cautelares que se soliciten o que se hayan solicitado previo a la contingencia.

“Por lo que respecta a los juicios que se estaban tramitando antes de la contingencia no correrán plazos y términos jurisdiccionales; tampoco se practicarán actuaciones, hasta el día 30 de abril de 2020”, precisó.

El magistrado Mecino Morales también señaló que las oficinas regionales del TJAM en Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro estarán abiertas para el registro de usuarios del Juicio en Línea del 13 al 30 de abril, en un horario de atención de las 10:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Además, “la Defensoría Jurídica prestará sus servicios de asesoría y acompañamiento a los particulares que carezcan de la representación de un abogado particular, por vía telefónica y a través de Internet”, añadió.

En otro sentido, el presidente del TJAM dio a conocer que, derivado de las recomendaciones de las autoridades de salud, el Pleno también acordó ampliar el periodo de suspensión hasta el 30 de abril próximo –originalmente se dispuso que sería hasta el día 17 del mes actual– con el objeto de disminuir el riesgo por contagio del COVID-19 entre el personal y los usuarios de este órgano jurisdiccional.

“Estamos conscientes de la delicada situación que atravesamos, por lo que hemos decidido seguir las disposiciones de las autoridades de salud, estatales y federales, en el sentido de adoptar las medidas preventivas y evitar en lo posible el contacto social y, así, disminuir el impacto del COVID-19”, destacó el magistrado.

El 17 de marzo anterior, el presidente del TJAM anunció que se suspenderían actividades temporalmente, para “inhibir en lo posible el contagio de coronavirus y su propagación en nuestro lugar de trabajo”; sin embargo, y dada la alerta de las autoridades sanitarias, el periodo se amplía por 10 días más, garantizando el acceso a la justicia administrativa en Michoacán a través del Juicio en Línea.

Para mayor información sobre el manejo de la plataforma del Juicio Administrativo en Línea, así como de los servicios que ofrece la Defensoría Jurídica del Tribunal, comunicarse al teléfono 01800 335 85 26, extensión 403; al correo: contacto@tjamich.gob.mx así como a través de las redes sociales del TJAM en Facebook, Twitter e Instagram, o bien en su página web: https://www.tjamich.gob.mx/

Tu opinión es importante:

comentarios