Toma SUEUM Rectoría y Tesorería; exigen pagos

Morelia, Michoacán.- Agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana cerraron la mañana de este lunes las instalaciones de Rectoría y de Tesorería de la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo.

Esto en protesta ante la falta de pagos que han sufrido los sindicalizados desde el año pasado, ya que no han recibido los recursos adeudados desde el fin de año.

Esto pese a que el resto de trabajadores sindicalizados ya lograron cobrar sus salarios devengados.

Cabe señalar que esto debido a que los sindicalizados han decidido no firmar la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, mientras que la autoridad nicolaita ha señalado que no pagará en tanto no firmen la reforma, por lo que se espera que el conflicto continúe.

Por su parte, los sindicalizados no han descartado realizar este mismo tipo de acciones en los próximos días, cuando se cumpla la quincena.

