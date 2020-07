Trabajadores que hayan tenido Covid-19 no deben esperar los 14 días para regresar al trabajo: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la evidencia científica demostró que las personas que han padecido coronavirus no requieren forzosamente esperar los 14 días para volver al trabajo.

Durante la conferencia vespertina de este viernes el subsecretario fue cuestionado sobre el protocolo para que los trabajadores que estuvieron infectados regresen a sus labores.

López-Gatell dijo que las personas que han padecido la enfermedad y tengan que regresar al trabajo no necesitan esperar 14 días puesto que se ha visto una enorme mayoría de personas que a los 10 días ya tienen nulos síntomas y no son contagiantes.

“Esto nos llevó hace unos pocos días a cambiar precisamente el algoritmo en el personal de salud que es donde usábamos este elemento de máxima precaución para no requerir, ya no se requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus, en vista de que la probabilidad es extremadamente alta de que a los 10 días ya no se tenga el virus”.