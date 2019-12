Tras cónclave nocturno acepta Junta disminución de percepciones para diputados

Morelia, Michoacán.-Tras una reunión nocturna que se prolongó por casi seis horas, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, acordaron la disminución de las percepciones anuales de los diputados que integran la LXXIV Legislatura.

De acuerdo con fuentes no oficiales, en la determinación operó el titular del Ejecutivo del Estado, quien ofreció posiciones dentro de la Administración Pública a los coordinadores de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran la Legislatura.

Tras la disminución presupuestal para el Congreso debido a la separación de la Auditoría Superior de Michoacán, la inconformidad entre varios legisladores se hizo sentir ya que, su proyección era mantener el mismo presupuesto y que a la Auditoría se le dotara de recursos extras.

Sin embargo debido a las condiciones financieras del estado el Ejecutivo tuvo que operar para que en el proceso de dictaminación del paquete económico 2020 los legisladores no incrementaran su presupuesto y pasen a afectar otras áreas de la administración.

Finalmente tras una larga jornada, y buscando posicionar el discurso de austeridad, la Junta de Coordinación Política no sólo acordó un menor presupuesto para la Cámara, sino que además se impondrán medidas de austeridad salarial para los legisladores.

En entrevista telefónica al término de la reunión y fuera de grabación, integrantes de la Junta de Coordinación Política señalaron: “Inocente palomita que te dejaste engañar, hoy día de los inocentes te dejaste engañar”.

