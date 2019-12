Tras vivir violencia y discriminación, se retira Higuera de proceso para CEDH

Elvia Higuera Pérez decidió retirarse del proceso de selección para la designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), e hizo votos porque ninguna mujer “transite por una experiencia de violencia y discriminación con la saña y denigración” como en su caso.

A través de su cuenta en Facebook, la mañana de este jueves Higuera fijó su postura en torno al desaseo vivido en el Congreso para la definición del ombudsperson, y que llevó consigo una campaña de ataques en su contra para mostrarla como “abortista” debido a su trayectoria en materia de defensa de los derechos de las mujeres.

“Es lamentable que algunas personas, desde el Congreso del Estado, hayan generado un discurso de odio contra mi persona, contrario a la naturaleza democrática y garantista que debe prevalecer en el Poder Legislativo y hayan filtrado grupos ultraderechistas para generar violencia y desestabilizar el proceso legislativo. Finalmente prevalecieron los intereses obscuros, las componendas, la voracidad por la obtención de espacios y las ideologías que han costado vidas en este Estado”.

En su misiva hace votos “porque ninguna mujer transite por una experiencia de violencia y discriminación con la saña y denigración como fue mi caso, por el solo hecho de ser mujer y aspirar a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en este Estado. Señalamientos y ataques que fueron dirigidos por personas, mujeres y hombres, con una «calidad moral» superior a la mía y entre los que identifique a algunos que están a favor de la vida, pero no proporcionan una pensión alimenticia digna para sus hijos e hijas, otros que han sido señalados por hostigamiento y acoso sexual, otros por violencia doméstica, otros por beneficiarse con los recursos públicos y por hechos de corrupción, pero que afortunadamente están a «favor de la vida».

“Me pronuncio a favor de la vida, pero una vida digna y con acceso a todos los beneficios que el Estado debe brindarnos, me pronuncio a favor de la vida, pero a una vida libre de violencia, de acoso y hostigamiento sexual, a una vida libre de discriminación, a una vida en igualdad de derechos y libertades, porque hasta que la dignidad se haga costumbre, vivir en la indignidad no es vivir”.

Higuera Pérez actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual asumirá mañana viernes la presidencia según lo adelanta en su misiva.

“Para quienes asumieron que estaba ahí para obtener una «chamba» o para responder a intereses partidistas, les comparto que mañana asumiré con mucho respeto y dignidad la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, que es un órgano ciudadano, desde donde seguiremos trabajando a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, el manejo honesto y responsable del recurso público, pues si de algo estoy convencida es que invariablemente cualquier desvío del recurso público se traduce en la violación a un derecho fundamental”.

Es así que informa de su retiro de la contienda por la presidencia de la CEDH “orgullosa de no haber traicionado mi ideología feminista, tal y como ésta es, plena en derechos y libertades para todos y todas, no a medias tintas, congruente con mi lucha por la justicia e igualdad social y con la legitimidad que me da el no tener ningún señalamiento por hechos de corrupción y deshonestidad (salvo las fabricadas desde algunos medios de comunicación «honestos»)”.

Finalmente agrega que seguirá luchando por su hija, “por tu hija y por nuestras hijas e hijos, por las personas desaparecidas, por las víctimas de la violencia feminicida, por las personas que son asesinadas por crímenes de odio, por las niñas y adolescentes violadas, las que están siendo prostituidas, por las que son rechazadas por su orientación sexual o por aquellas que no acceden a un empleo por su condición de discapacidad. Por ellas, ellos, nosotros y nosotras vale la pena seguir luchando, porque no queremos vivas, pero vivas en dignidad, derechos y libertades”.

