Por “travieso” impiden entrar a escuela a niño en Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que da seguimiento al reporte realizado por una madre de familia de la primaria “María Candelaria Vanegas Trevor N.2”.

Afuera de su escuela, el alumno de primer año, Juan Ángel C., sostuvo una cartulina que dice: “Quiero estudiar, la maestra y la directora no me dejan entrar porque soy travieso, sólo quiero aprender”.

Su madre, Scarlett Paola Ríos, acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque se le impide entrar a la escuela “María Candelaria Vanegas Trevor No. 2”, ubicada en Hermosillo, Sonora.

Al respecto, el subsecretario de Educación Básica de la SEC, Ricardo Aragón Pérez, informó que se solicitó un reporte del caso a la dirección del plantel, con el objetivo de establecer medidas específicas en beneficio del menor.

Además, agregó, sostendrán un diálogo con la madre de familia, personal docente y directivo de la institución escolar, para reforzar de manera conjunta la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes.

Señaló que en ningún momento se debe negar el acceso a la educación a niñas, niños y jóvenes, además de asegurar que en las escuelas de educación básica de Sonora se promueve el respeto a los derechos humanos y el bienestar de las personas.

