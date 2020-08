Tren se descarrila en Escocia, registran varias personas gravemente heridas, #video

La mañana de este miércoles se descarrilo un tren de ScotRail en Aberdeenshire, al noreste de Escocia. Esto provoco que personas resultaran gravemente heridas .

Las imágenes televisivas muestran una columna de humo saliendo de una zona boscosa cerca de Stonehaven, justo al sur de la ciudad petrolera de Aberdeen, después del accidente ferroviario, ocurrido tras la fuertes lluvias de la noche.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o

De acuerdo con información de Edinburghlive, el conductor del tren murió. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó lo ocurrido en Aberdeenshire como un incidente extremadamente grave.

A las 9:43 de este miércoles, hora local, la policía recibió la noticia de que un tren se había descarrilado cerca de Stonehaven, una ciudad a 15 kilómetros al sur de Aberdeen.

Por su parte el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, expresó que le entristecía la gravedad del incidente en Aberdeenshire y que sus pensamientos estaban con todos los afectados.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020