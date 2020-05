Trump afirma que enviará respiradores a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que durante una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, propuso suministrar respiradores a Rusia, para poder brindar asistencia médica frente al coronavirus.

President Trump says he spoke with Russian President Vladimir Putin today and “Russia is having a hard time” with COVID-19, adding that the U.S. offered to send them some ventilators. https://t.co/sjxQkb8XEh pic.twitter.com/8EJBuQK6cD

— ABC News Politics (@ABCPolitics) May 7, 2020