Trump firma decreto para exportar crudo de Texas a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta tarde que firmó un decreto que permite a Texas vender su petróleo a México.

Agregó que en unos minutos firmará 4 permisos críticos donde concederá la aprobación a la infraestructura vital de gasoducto y ferroviaria en la frontera.

President @realDonaldTrump just signed FOUR critical permits granting approval to vital pipeline and railway infrastructure on our Nation’s border! pic.twitter.com/xAyUQpPWQi

— The White House (@WhiteHouse) July 29, 2020