Trump nombrará a Antifa como organización terrorista

Ciudad de México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer este domingo su determinación de nombrar a la organización Acción Antifascista como una organización terrorista.

En una acción que se podría interpretar como la confirmación de la tesis que sostiene Antifa, el mandatario estadounidense adelantó que perseguirá y encarcelará a todo aquel que simpatice con esta ideología que busca erradicar el autoritarismo, la represión, la violencia y que busca defender la libertad política.

Como de costumbre, el anuncio lo hizo a través de la red social Twitter, mediante un mensaje en el que responsabiliza a Antifa por los disturbios de estas últimas semanas.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020