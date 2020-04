“Trump perjudica la cooperación internacional”: China, a favor de la OMS

El titular del ministro de relaciones exteriores del gobierno de China, Zhao Lijian, declaró hoy que el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la crisis de la pandemia del covid-19 es “irremplazable” . Lijian declaró que “China está “profundamente preocupada” por las medidas que tomó del presidente Donald Trump de suspender la contribución financiera estadounidense a la OMS.

China advierte que la decisión de Trump, afectará la capacidad de acción de la OMS, que en la crisis actual puede tener efectos devastadores. El funcionario chino tambié alentó a los Estados Unidos a “asumir sus responsabilidades y obligaciones con seriedad y a apoyar las acciones internacionales lideradas por la OMS para paliar esta pandemia”.

Por otro lado, Richard Horton, el director de la prestigiosa revista médica Lancet, calificó a través de su cuenta de twitter de “crimen contra la humanidad”, la decisión de Trump de congelar los fondos a la OMS.

President Trump’s decision to defund WHO is simply this—a crime against humanity. Every scientist, every health worker, every citizen must resist and rebel against this appalling betrayal of global solidarity. https://t.co/7hTwUZ4lJV

— richard horton (@richardhorton1) April 14, 2020