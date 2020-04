Trump suspende financiamento de EE.UU. a la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país dejará de financiar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de denunciar que el organismo no tiene una respuesta correcta ante la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que realiza una revisión de los fondos que EE.UU. destina a la OMS, donde se tendrá en cuenta el papel de la organización frente al coronavirus.

Remarcó que mientras Estados Unidos decretó restricciones de viajes a China durante los primeros días de la pandemia, la OMS se opuso a las medidas que llevaba a cabo el gobierno norteamericano.

Estados Unidos es la nación que más dinero aporta a la OMS en todo el mundo, en el último año destinó 400 millones de dólares a la institución.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020