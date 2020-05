Un afroamericano murió después de ser neutralizado por dos oficiales por más de 8 minutos

El hombre fue sometido con la rodilla del oficial en su cuello por más de 8 minutos, a pesar de que él se quejaba de que no podía respirar.

Este lunes pasado, un testigo grabó el momento en el que dos oficiales arrestan y neutralizan a un hombre afroamericano por mas de 8 minutos.

Según la versión oficial de la policía de Minneapolis, los oficiales respondieron a un reporte de fraude en curso, y según los datos del reporte, el sospechoso parecía estar en estado de embriaguez y estaba arriba de un auto azul. Una vez llegando al lugar de los hechos, los oficiales procedieron a arrestar al sospechoso, mismo que se “resistió físicamente, a lo que los oficiales respondieron con más violencia física.

En el vídeo se puede apreciar como el sospechoso está totalmente reducido, en el suelo, con la rodilla del oficial en su cuello. El sospechoso se queja reiteradamente de que no puede respirar y que siente dolores: “Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo, necesito agua o algo. Por favor. Por favor. No puedo respirar”, se le oye decir.

Sin embargo, los oficiales hicieron caso omiso de sus quejas y lo mantuvieron sometido en el suelo hasta que llegaron los paramédicos, a pesar de que testigos en la escena le pidieron a los oficiales que ya lo dejara en paz, y que verificara el pulso del sospechoso pues ya no se movía. Personal paramédico procedió a trasladarlo al hospital, donde falleció inmediatamente.

Los dos oficiales están siendo investigados por las acciones, entre las que puede caber el delito de odio y abuso de fuerza. Ambos oficiales están suspendidos de sus actividades y el FBI afirmó que ellos liderarán la investigación por violación a los derechos humanos.



