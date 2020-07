Un video expone irregularidades de Tomás Zerón en caso Ayotzinapa

Un video que publicó Milenio Televisión, muestra al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, cuando interroga Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presuntamente integrante del cártel Guerreros Unidos, el cual tendría responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El interrogatorio se llevó a cabo bajo irregularidades claras, pues El Cepillo se encuentra en una habitación, sentado en una silla, sin camisa, esposado y con una tela negra cubriendo su cabeza, mientras Zerón lo interroga sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.

En el video se aprecia que además de Zerón hay tres hombres acompañándolo en el interrogatorio, presuntamente pertenecen a la AIC.

“Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas se acabó el tema y empezamos. Tú dinos cómo quieres que vayamos avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te la pongas difícil”, dice el exfuncionario.