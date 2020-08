Uruapan se suma al proyecto de transformación de frente al 2021, celebra Alfredo Ramírez

Uruapan, Michoacán, 20 de agosto del 2020.- El diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a militantes y simpatizantes de este municipio a dejar de lado las disputas por las candidaturas, y fortalecer la unidad del partido; “sólo si estamos unidos y organizados lograremos que en el 2021 Michoacán contribuya a la consolidación de la 4T, un proyecto en el que cabemos todos”, afirmó.

Acompañado por el diputado federal Ignacio Campos y los legisladores locales Francisco Cedillo y Mayela Salas, el fundador de Morena sostuvo un diálogo con los morenistas de Uruapan, con quienes acordó que se deben respetar los estatutos del partido, y de esta manera neutralizar las disputas por las candidaturas, ya que las reglas para la definición de éstas son muy claras y equitativas para todos.

No obstante, Alfredo Ramírez recalcó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alta aprobación en Michoacán, y Morena tiene buen posicionamiento en las encuestas de tendencia del voto, por lo que el partido está en condiciones para elegir como candidatos a los perfiles más comprometidos con los principios del obradorismo y los objetivos de la 4T.

El diputado federal Nacho Campos señaló que Morena es un partido con espíritu de movimiento social; es decir, ampliamente incluyente de ciudadanas y ciudadanos que compartan los mismos objetivos, por lo que no se debe excluir a nadie.

“Estoy seguro que en el 2021 Michoacán va a ser Morena, pero seamos plurales y no cerremos las puertas. Busquemos consensos en la definición de candidaturas, y si no logramos unificar criterios, vayamos a las encuestas. Si las circunstancias no nos favorecen, no nos dividamos y transitemos en unidad”, recalcó Nacho Campos.

Al encuentro asistieron también los regidores de Uruapan José Juan Mejía Valencia y Ramsés Sandoval Isidro, éste último afirmó que las metas a alcanzar en el 2021 no son personales, ya que el objetivo es consolidar la 4T en Michoacán y a nivel nacional con la elección de la mayoría de diputados federales morenistas, por lo que convocó a salir a territorio y reafirmar la confianza de la gente en el proyecto obradorista.

Finalmente, el diputado local Francisco Cedillo coincidió con Ramírez Bedolla en que en Uruapan no debe haber confrontación entre morenistas, porque “la 4T nos necesita a todos, y en este proyecto todos importamos”.

