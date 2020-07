“Usar mascarilla es patriótico, no hay nadie más patriótico que yo”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter aseguró que el uso de las mascarillas durante la pandemia de coronavirus es algo patriótico.

Junto con una fotografía del mandatario usando un cubrebocas el presidente de EE.UU. aseguró que no hay nadie más patriótico que él.

Durante el avance de la pandemia de coronavirus en el mundo y por tanto en su país, Trump, no había usado mascarillas durante eventos públicos.

Únicamente se ha observado al presidente de EE.UU. dos veces usando mascarilla desde el inicio de la pandemia y una sola vez fue frente a la prensa, aseguró la CNBC News.

Después de que se declarara que el índice de aprobación para manejar la crisis sanitaria se ha desplomado y frente a las elecciones presidenciales, el mandatario estadounidense lanza este mensaje.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020