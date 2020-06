Uso de antibióticos durante la pandemia causará un aumento de resistencias bacterianas: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que el aumento del uso de antibióticos durante la pandemia de coronavirus provocará un incremento de las resistencias bacterianas, y por lo tanto de la carga de enfermedades y la mortalidad.

Remarcó que la guía de “Gestión clínica actual de COVID-19, Orientación provisional”, la OMS explica el uso apropiado que se debe realizar de la terapia con antibióticos a la hora de tratar a los pacientes.

Añadió que actualmente existe un “número preocupante” de infecciones bacterianas que cada vez son “más resistentes” a los medicamentos tradicionales.

Por lo anterior se expuso la necesidad de encontrar nuevos modelos para incentivar la investigación de otros medicamentos y antibióticos. Se ejemplificó esto con el estudio “Solidaridad”, que es realizado para analizar los diferentes tratamientos para la Covid-19.

De igual forma anunció que durante la pandemia más de las mitad de los países han interrumpido de manera parcial o completa sus servicios de salud para el tratamiento de la hipertensión, diabetes e, incluso, el cáncer.

Frente a esto se hace necesario fomentar los servicios de telemedicina para atender a los pacientes y además evitar la propagación de contagios.

Essential workers during #COVID19 should care for their own mental well-being:

‍♀️keeping up with physical exercise

getting enough sleep

⚽️continuing with activities they enjoy

More tips: https://t.co/fbjFqAL0jz pic.twitter.com/sEWT2oVe3A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 2, 2020