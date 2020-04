En conferencia de prensa de este martes, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció que el uso de cubrebocas será obligatorio en Nuevo León.

El secretario dio a conocer el número de casos confirmados por covid-19 que hay en la entidad. Esta medida, dijo, en un principio espera se cumpla de manera voluntaria, pero de no ser así, recurrirían a la ley.

“Vamos a implementar en Nuevo León el uso de cubrebocas de manera obligatoria, obligatoria, todos los nuevoleoneses vamos a traer cubrebocas”, agregó el mandatario.

“De esta manera no vamos a contagiar a nuestros amigos, a nuestra familia, y ellos no nos van a contagiar”. Todos los ciudadanos que no sean de Nuevo León deberán de traer cubrebocas al llegar a la entidad”.