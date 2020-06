Uso de cubrebocas para tener sexo: Harvard

Especialistas de la Universidad de Harvard realizaron un estudio en el que aseguran que se debe usar cubrebocas para sostener relaciones sexuales para evitar el contagio de coronavirus.

La investigación, liderada por el médico Jack Turban, detalla las prácticas que llevan de menor a mayor riesgo de contagiarse del virus SARS-CoV-2 y pide además tomar baños antes y después de sostener sexo.

Según los resultados que arroja el estudio, también se deben evitar prácticas que involucren heces, orina o semen, además, resaltó que se debe usar cubrebocas o evitar los besos durante las relaciones sexuales, y por si fuera poco, señaló que hay que desinfectar el área donde se ocurran las relaciones antes y después del acto.

De acuerdo con el estudio, el sexo es una actividad de alto riesgo de contagio por la ausencia de medidas de prevención, además de la cercanía y contacto con fluidos que pueden portar el virus.

Para finalizar los especialistas señalan que la mejor forma de evitar contagio de coronavirus a través de relaciones sexuales es la abstinencia total del acto, de esta manera se garantiza no contraer el virus a través de fluidos sexuales, pero no de los demás agentes de contagio.

