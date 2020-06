Uso de fuerza represiva es válido mientras no sea abuso policial: DH de CDMX

Según la presidenta de la comisión de derechos humanos de la CDMX, el uso de la fuerza policial represiva debe ser gradual y racional.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, declaró que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos en las marchas es válido siempre y cuando sea usada de manera gradual y racional.

“Hay criterios para utilizarla, eso sí, lo que rebasa en el marco de derechos es el abuso policial. En el operativo del viernes (por la marcha antifascista) básicamente hubo un episodio (de abuso policial) y nosotros, en lo que observamos, no vimos que eso fuera una instrucción o que fuera generalizado” detalló Ramírez en entrevista con el medio El universal.

Además, la comisionada detalló que los actuales protocolos de acción no tienen una tipificación o clasificación adecuada sobre los tipos de manifestaciones y no contemplan de manera amplia los grupos de acción directa, por lo que se busca que los nuevos protocolos de intervención no sean “permisibles”.

“Tiene que haber un tipo de contención que permita que esto (actos vandálicos y agresiones) no sucedan. Ninguno de nosotros quiere ser permisible, porque los derechos humanos son para todos. Comprendemos las expresiones de manifestación, pero también entendemos las expresiones de los que no se están manifestando”, resaltó la comisionada.

Asimismo, la comisionada detalló que en la revisión de los protocolos de intervención a manifestaciones sociales, se contemplará la opinión de los cuerpos policiales que han experimentado estas confrontaciones, esto con la finalidad de conocer su visión y tratar de evitar que sucedan casos como los de Melanie.

Sobre el tema de Melanie, la comisionada declaró que están revisando el caso y a los implicados, para verificar que efectivamente los elementos que están encerrados por abuso de autoridad, sean los que cometieron el abuso policial.

