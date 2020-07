Vicente Fox te canta las mañanitas o te da consejos por 5 mil pesos

Puedes recibir felicitaciones presonalizadas de parte del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, por un costo de 5 mil 765 pesos, a través de la aplicación Cameo.

Esta plataforma la usan cientos de celebridades que han buscado nuevas formas de obtener ingresos durante la pandemia de coronavirus.

Fox anunció que podrá cantarte las mañanitas o el Happy Birthday, además de que podrá darte consejos, esto con un costo de 255 dólares, el monto se destinará a la caridad, de acuerdo con la página oficial de Cameo.

Check out my Cameo profile: https://t.co/4AixvWs2gQ Visita mi perfil de Cameo: https://t.co/4AixvWs2gQ

El perfil del exmandatario ya tiene 9 videos de 30 segundos donde envía diferentes felicitaciones y canta Happy Brithday.

“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos”, declaró Fox.