VIDEO: Pasajero golpea a sobrecargo por la espalda

Un pasajero que golpeó a un sobrecargo durante un viaje de Los Cabos, en México, hacia Los Ángeles, California, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), lo cual también quedó captado en un video que ya circula en redes sociales.

Se trata del vuelo 377, el cual salió la tarde de este miércoles desde Baja California con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y donde sucitó el incidente.

Y es que a la mitad del vuelo, un pasajero habría sido inmovilizado después de que golpeara a un sobrecargo mientras le daba la espalda, situación que sorprendió a las demás personas por el actuar del sujeto.

A través de redes sociales, se compartió el momento en el que un hombre, que vestía una camisa color naranja y pantalón café claro, aprovecha cuando el asistente de vuelo le da la espalda para acercarse y, con el puño cerrado, le pega a la altura del cuello.

A man was arrested by Los Angeles Airport police after assaulting a flight attendant on an American Airlines flight from Cabo. Good samaritans helped restrain the passenger until the flight landed at LAX, according to witnesses. An investigation is underway. : Donald Hoover pic.twitter.com/N6JjKiOAOB

— Malik Earnest (@MalikEarnest) September 22, 2022