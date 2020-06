Violación de menor en manada es minimizada como “desahogo sexual” por el fiscal del caso en Argentina

El 17 de septiembre de 2012 una adolescente de 16 años fue de vacaciones con sus amigas a las playas de Chubut en Argentina. Una vez en las playas dos jóvenes la invitaron a una fiesta con su amiga. Ya en la fiesta la adolecente perdió la conciencia, y fue encontrada por su amiga siendo violada por 4 hombres, mientras otros 2 vigilaban la puerta.

La víctima de violación entró en estado de shock, regresó a su ciudad natal y fue acosada por sus agresores para no ser denunciados, por lo que la víctima se cambió de residencia a otra ciudad, en el proceso la adolecente intentó suicidarse y tuvo que recibir apoyo psicológico y psiquiátrico.

La historia se dió a conocer hasta 2019, por la víctima a través de redes sociales, una vez que tuvo el valor de denunciar a sus agresores.

“Gracias a todo este tiempo de intentar sanar es que hoy me siento lo suficientemente fuerte para poder contar mi historia. Que se sepa qué tipo de personas son, que durante todos estos años siguieron sus vidas impunemente, mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme. No tengo miedo. No me calló más”, escribió la joven, anunciando que iniciaría un proceso judicial.