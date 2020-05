Violencia política es una realidad, “yo la he padecido”: Araceli Saucedo

La violencia política en Michoacán es una realidad “yo la he padecido”, asegura a diputada Araceli Saucedo Reyes quien actualmente, se desempeña también como secretaria general del PRD en el estado.

En rueda de prensa virtual a propósito de las modificaciones realizadas al Código Electoral del Estado, en donde se legisla en materia de violencia política por razones de género, la pregunta acerca de si ella ha padecido o padece este tipo de violencia deriva un una afirmación total.

“Sería falso decir que no, en lo personal desde mis inicios en la política puedo decir que he estado en situaciones complicadas y difíciles, he sufrido violencia política por ser mujer y por eso he hecho mucho hincapié para que se legisle en el tema”.