Walmart convertirá 160 de sus estacionamientos en autocinemas

Frente a la pandemia de coronavirus Walmart tuvo una idea para implementar en sus estacionamientos como alternativa a las salas de cine, que por el momento no tienen gran capacidad para las personas.

Walmart anunció su nueva estrategia que comenzará a partir de agosto, donde modificará y adecuará 160 estacionamientos de sus tiendas y las convertirá en autocinema, informó CNN.

Dicho proyecto comenzará en Estados Unidos, donde ya se tienen programadas más de 300 proyecciones, luego de que Walmart se asociara con Tribeca Enterpise para programar las películas.

“A partir de agosto en tiendas selectas Walmart, nos estamos asociando con Tribeca y desplegando la alfombra roja para estrenos de películas, con servicio en automóvil. Estén atentos a más detalles. Nos vemos en el cine”.

Starting in August at select Walmart stores, we’re partnering with @Tribeca and rolling out the red carpet for drive-in movie premieres, complete with car-side and service. Stay tuned for more details. See you at the movies! https://t.co/JfUPB6QK8C pic.twitter.com/t4Enk8aYzL

— Walmart (@Walmart) July 1, 2020