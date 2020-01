Ya hubo acercamiento entre Representación Parlamentaria y morenistas faltistas

Morelia, Michoacán.- Ya hubo un acercamiento entre la Representación Parlamentaria del Congreso del Estado, y los diputados de Morena que faltaron a la sesión de Pleno del 31 de diciembre, lo que facilitó la aprobación de más deuda pública para el Estado.

La dirigencia estatal de Morena prácticamente desconoció a los cinco legisladores demandando su renuncia al partido, e informó de la promoción de un juicio en su contra dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

De expulsarse a los cinco legisladores, el Grupo Parlamentario de Morena vería reducir de 12 a siete curules su presencia en el Congreso, en tanto, los faltistas tendrían que pasar a formar parte de la Representación Parlamentaria conformada por diputados variopintos que hasta el momento suman cuatro.

Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la Representación Parlamentaria –y militante de Morena- informó que aún no existe solicitud formal de los cinco diputados guindas para ser parte de la Representación, “pero sí hemos tenido ya acercamiento con ellos.

“Primero les hemos manifestado nuestro apoyo; yo de alguna manera viví lo que ellos están pasando en estos momentos, y creo que la manera de actuar de la Bancada de Morena es garrafal, mediáticamente muy golpeadora hacia sus compañeros”.

Informó que las pláticas continuarán, ya que en la Representación están abiertos a que se sumen los legisladores que así lo deseen, “creemos que somos una bancada diferente y no podemos cerrarle la puerta a nadie”.

La legisladora se abstuvo de mencionar nombres de morenistas con los que ya han platicado, aunque informó que en total son tres hasta el momento.

Señaló que al igual que en su caso, los diputados morenistas que se han acercado a platicar, no buscan renunciar a su militancia partidista, sólo separarse del Grupo Parlamentario guinda debido a la presión de la que –apunta- son objeto.

