Yo sólo quiero ver a mis hijos, antes de morir

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En 25 años, María Inés Benítez Castro solo tuvo una oportunidad para viajar a Estados Unidos y volver a ver a sus hijos, pero la pandemia por el coronavirus frustró su sueño y no podrá celebrar el 10 de mayo con sus seres queridos.

La mujer de 73 años de edad, vecina del municipio de Lázaro Cárdenas, tiene siete hijos en Santa California, quienes emigraron hace 25 años en busca del sueño americano.

Desde que se fueron no los volvió a ver, pero nacía una esperanza.

Luego de tres años de trámites consulares, María Inés y su esposo lograron obtener la visa de Estados Unidos a través del programa Palomas Mensajeras.

Su vuelo, programado para el 23 de abril, fue cancelado y no saben hasta cuándo podrá cumplir su anhelo de reencontrarse con sus siete hijos y conocer a sus nietos y bisnietos.

“Tenemos muchas ganas de verlos porque ya estamos grandes, sentimos que nos vamos a morir y no los vemos, porque tanto ellos no sabemos, Dios no lo quiera, les pasa algo y nosotros sin verlos. Queremos verlos vivos, abrazarlos, tenerlos ahí cerquita, besarlos, tocarlos y todo eso”, dice desconsolada.

Cuando la pandemia golpeó a Estados Unidos, el programa de Palomas Mensajeras fue pospuesto hasta nuevo aviso, mientras que en Lázaro Cárdenas, se confirmaban los primeros casos de Covid-19.